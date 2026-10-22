В Госдуме выступили против помещения детей в центры МВД за мелкие правонарушения

В пояснительной записке в качестве примера таких нарушений приводились пропаганда нацистской атрибутики, дискредитация российской армии, побои, нарушения антинаркотического законодательства и мелкие хищения. Детей, которые совершили такие деяния, предлагалось помещать в ЦВСН по решению суда, в том числе до достижения ими возраста административной ответственности. Проект также наделял центры полномочиями по проведению профилактических мероприятий с детьми, а также переименовывал эти учреждения в Центры органов внутренних дел по профилактике правонарушений несовершеннолетних. В ходе профилактических мероприятий сотрудники ЦВСН смогли бы выявлять факты склонения детей к совершению преступлений и жестокого обращения с ними.