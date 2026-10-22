В Госдуме выступили против помещения детей в центры МВД за мелкие правонарушения
Как стало известно “Ъ”, комитет Госдумы по защите семьи рекомендовал нижней палате парламента не принимать законопроект, расширяющий перечень лиц, которых могут направлять в центры временного содержания несовершеннолетних при МВД. Рассмотренный комитетом документ предлагал помещать в центры временного содержания несовершеннолетних (ЦВСН) детей, которые в течение года неоднократно совершили административные правонарушения.
В пояснительной записке в качестве примера таких нарушений приводились пропаганда нацистской атрибутики, дискредитация российской армии, побои, нарушения антинаркотического законодательства и мелкие хищения. Детей, которые совершили такие деяния, предлагалось помещать в ЦВСН по решению суда, в том числе до достижения ими возраста административной ответственности. Проект также наделял центры полномочиями по проведению профилактических мероприятий с детьми, а также переименовывал эти учреждения в Центры органов внутренних дел по профилактике правонарушений несовершеннолетних. В ходе профилактических мероприятий сотрудники ЦВСН смогли бы выявлять факты склонения детей к совершению преступлений и жестокого обращения с ними.
Как рассказала “Ъ” председатель думского комитета по защите семьи Нина Останина (КПРФ), на заседании 21 октября комитет принял решение отклонить инициативу в первую очередь из-за того, что предложенная мера может не соответствовать уровню совершенного ребенком деяния. «Он мог просто зайти в магазин и украсть шоколадку, а его на 30 дней помещают в центр временного содержания»,— говорит госпожа Останина. Кроме того, поясняет она, помещение ребенка в центр изолирует его от родственников, и это «не соответствует нашему настрою на семьецентричность».