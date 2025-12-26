Самозанятые хотят продолжения

Объединение самозанятых России направило в Минэкономики предложения по развитию налогового режима для самостоятельных работников после завершения его действия в порядке эксперимента к концу 2028 года. Предложено сохранение нынешних низких налоговых ставок и введение дифференцированного подхода к уплате самозанятыми страховых взносов в зависимости от уровня их дохода. В других деловых объединениях также надеются на сохранение льготного режима после 2028 года и рост порогов дохода самозанятых, но по части социальных взносов призывают к более осторожному подходу.

Предпринимательское сообщество уже начало готовиться к дискуссии о дальнейшей судьбе налогового режима для самозанятых. Он, напомним, в порядке эксперимента действует с 2019 года. При доходах до 2,4 млн руб. в год такие работники платят налог на профессиональный доход (НПД) в размере 4% с сумм, получаемых от физлиц, или 6% — от юридических лиц и ИП. По данным ФНС, сейчас в РФ зарегистрировано 15,2 млн самозанятых (деятельность продолжают вести не все). Эксперимент должен завершиться в конце 2028 года — и до его окончания власти обещали не менять условия режима. Тем не менее дискуссии вокруг него уже начинаются.

Объединение самозанятых России (ОСР) направило в Минэкономики письмо (есть у “Ъ”) со своими предложениями по этой теме. В частности, предлагается закрепить самозанятость как постоянный режим с сохранением действующих ставок НПД.

При этом, отмечают в ОСР, целесообразно увеличить нынешний годовой лимит дохода — до какого уровня, впрочем, не уточняется.

Предлагается также ввести дифференцированный подход к уплате страховых взносов самостоятельными предпринимателями — в зависимости от уровня их доходов. Сейчас, поясним, запускается эксперимент по добровольному соцстрахованию самозанятых, рассчитанный на 2026–2028 годы,— речь идет, в частности, о праве претендовать на выплаты по больничному (см. “Ъ” от 12 ноября) при предварительном внесении установленных сумм (по принципу страховки).

При невысоких заработках, полагают в ОСР, необходимо сохранить возможность добровольной уплаты страховых вносов. Для самозанятых же с высокими доходами следует ввести обязательный пенсионный взнос с возможностью налогового вычета. Вопросы же соцстрахования (те же больничные) предложено оставить на усмотрение самих самозанятых. Как следует из письма, мотивировать к уплате добровольных взносов стоит через систему поощрений — например, бонусными программами.

В Минэкономики “Ъ” сообщили, что получили письмо и прорабатывают его — ответ «будет направлен в установленном порядке». В Минфине идеи ОСР комментировать не стали.

Ранее замглавы этого ведомства Алексей Сазанов говорил, что в 2027 году станут понятны предварительные итоги эксперимента — и будет дискуссия о том, сохранять или видоизменять этот режим. При этом глава Минэкономики Максим Решетников еще в сентябре этого года призывал уже начинать обсуждение новой конструкции. К этому же призывали и в Совфеде, предлагая правительству рассмотреть возможность завершения эксперимента на два года раньше — в конце 2026 года. Одна из претензий сенаторов к действующему порядку — подмена трудовых отношений договорами с самозанятыми для занижения налоговой базы по НДФЛ.

В «Опоре России» в целом положительно оценивают инициативы ОСР, также считая необходимым повысить лимит доходов при НПД. Также объединение выступает за расширение перечня услуг, которые могут оказывать самозанятые.

Например, разрешить им сдавать в аренду апартаменты (сейчас — только жилые помещения, которыми апартаменты не признаются), а также перепродавать товары. Закрепление НПД как постоянного режима в объединении считают логичным шагом: эксперимент доказал свою эффективность и востребованность, а правовая определенность необходима для дальнейшего развития самозанятости и платформенной экономики.

Эксперт совета Торгово-промышленной палаты по финансовому рынку и инвестициям Алексей Крылов также надеется на закрепление режима на постоянной основе или в виде повторного эксперимента еще на несколько лет. Предложения по дифференцированному подходу к страховым взносам, по его мнению, «будут хорошо смотреться в сочетании с повышением лимита дохода с нынешних 2,4 млн руб.— без этого смысл может потеряться». Впрочем, в «Опоре России» считают, что такие идеи внедрять стоит «очень точечно», чтобы не отпугнуть людей от продолжения деятельности. Градация по доходам, поясняют в объединении, может привести к дисбалансам — более эффективным решением может быть создание стимулов к добровольному страхованию.

Евгения Крючкова