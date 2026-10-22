ВОЗ: в ближайшие годы в мире на пенсию выйдет четверть медиков
В ближайшие годы системы здравоохранения большинства стран мира столкнутся с нехваткой врачей. К такому выводу пришли эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), проанализировав будущий спрос и предложение на рынке медицинских услуг 122 государств.
В скором будущем существенная доля врачей выйдет на пенсию — так, в странах с высоким уровнем дохода в ближайшие десять лет рабочее место из-за этого покинет каждый третий специалист. В мире в целом — каждый четвертый. К 2030 году, по оценкам ВОЗ, нехватка специалистов в этой сфере достигнет 11,1 млн человек, что превышает 15% от их нынешнего числа (70 млн). Наиболее острым дефицит будет в крупнейших экономиках, включая США, Китай и страны ЕС.
По данным Минздрава, в 2026 году кадровый дефицит в РФ составляет 23 тыс. врачей и 63 тыс. специалистов, относящихся к среднему медперсоналу, при общем показателе занятых в отрасли, превышающем 1 млн человек. Основатель «Справочника врача» Константин Хоманов полагает, что эти данные могут быть занижены: «Многие формально работающие давно находятся на пенсии, но не могут уйти из-за отсутствия новых кадров». По его словам, самая высокая потребность сейчас — в хирургах, неврологах, терапевтах, врачах УЗИ-диагностики и процедурных медсестрах. Среди причин дефицита медиков эксперт называет низкие зарплаты, сложность работы, эмоциональную нагрузку и «отсутствие авторитета и уважения к профессии в российском обществе».