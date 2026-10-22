Частота покупок в магазинах дрогери снизилась в августе на 4,8% год к году

Как следует из данных аналитической компании ICMR, в августе 2026 года частота покупок в сегменте дрогери (небольшие магазины с непродовольственными товарами повседневного спроса) снизилась на 4,8% год к году. Это не единственный формат, сталкивающийся с сокращением частоты покупок. По данным аналитиков, в августе число покупок на 7% год к году уменьшилось в традиционной рознице, на 2,5% — у специализированных сетей. По-прежнему спросом у потребителей пользуются магазины у дома и жесткие дискаунтеры, где частота покупок выросла соответственно на 3,7% и 8,4% год к году.