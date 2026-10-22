Частота покупок в магазинах дрогери снизилась в августе на 4,8% год к году
Как следует из данных аналитической компании ICMR, в августе 2026 года частота покупок в сегменте дрогери (небольшие магазины с непродовольственными товарами повседневного спроса) снизилась на 4,8% год к году. Это не единственный формат, сталкивающийся с сокращением частоты покупок. По данным аналитиков, в августе число покупок на 7% год к году уменьшилось в традиционной рознице, на 2,5% — у специализированных сетей. По-прежнему спросом у потребителей пользуются магазины у дома и жесткие дискаунтеры, где частота покупок выросла соответственно на 3,7% и 8,4% год к году.
Партнер консалтинговой компании One Story Ольга Сумишевская считает, что складывающаяся в сегменте дрогери ситуация может быть связана с продолжающимся ростом продаж непродовольственных товаров в онлайне. По ее оценке, на электронную торговлю приходится более 30% денежных продаж в этом сегменте, а в некоторых категориях она может достигать и 40%.
Наиболее востребованные товары в магазинах дрогери — бытовая химия и уходовая косметика, большая часть продаж которых перешла в онлайн в том числе из-за более низкой цены, подтверждает управляющий партнер «Ванчугов и партнеры» Алексей Ванчугов. Это привело к падению популярности этого формата по сравнению с пиковым периодом два-три года назад, добавляет директор Института развития предпринимательства и экономики Артур Гафаров.