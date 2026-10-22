МВД предлагает ужесточить наказание за езду без водительских документов

В пояснительной записке приводятся объяснения, для чего понадобились поправки. Там говорится, что водители, не имеющие права на управление транспортом, систематически нарушают ПДД — это подтверждается и официальной статистикой. Ежегодно за езду без прав три раза и более привлекаются к ответственности больше 12 тыс. человек. Одновременно с этим в МВД говорят о росте числа аварийности по вине водителей без прав. В ряде регионов доля ДТП, совершенных из-за действий таких автомобилистов, превышает 25%, среди них — Забайкальский край, Ингушетия, Тыва, Ненецкий автономный округ. Отметим, что наказание по ч. 1 ст. 12.7 последний раз менялось в 2013 году — тогда штраф был увеличен с 2,5 тыс. руб. до действующих значений.