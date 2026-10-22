МВД предлагает ужесточить наказание за езду без водительских документов
Наказание для водителей, которые ездят без водительских прав, вероятно, будет ужесточено. О том, что правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила для внесения в Госдуму поправки к КоАП, ужесточающие ответственность по ст. 12.7 КоАП, сообщил 21 октября ТАСС. Документ разработан МВД.
Сейчас в этой статье предусмотрено несколько частей. Первая применяется в случаях, когда автомобилем управляет водитель, не имеющий удостоверения,— в этой ситуации используется штраф от 5 тыс. до 15 тыс. руб. Законопроект предлагает поднять максимальную планку ответственности вдвое — до 30 тыс. руб. Также вводится новая часть со штрафом 50 тыс. руб. за повторное в течение года управление без прав.
В пояснительной записке приводятся объяснения, для чего понадобились поправки. Там говорится, что водители, не имеющие права на управление транспортом, систематически нарушают ПДД — это подтверждается и официальной статистикой. Ежегодно за езду без прав три раза и более привлекаются к ответственности больше 12 тыс. человек. Одновременно с этим в МВД говорят о росте числа аварийности по вине водителей без прав. В ряде регионов доля ДТП, совершенных из-за действий таких автомобилистов, превышает 25%, среди них — Забайкальский край, Ингушетия, Тыва, Ненецкий автономный округ. Отметим, что наказание по ч. 1 ст. 12.7 последний раз менялось в 2013 году — тогда штраф был увеличен с 2,5 тыс. руб. до действующих значений.
Остальные части ст. 12.7 остаются без изменений. Если водитель, лишенный права управления, садится за руль, ему грозит штраф 30 тыс. руб., административный арест до 15 суток или обязательные работы от 100 до 200 часов. За передачу управления автомобилем водителю, заведомо не имеющему права управления (или лишенного удостоверения), штраф составляет 30 тыс. руб.