«РусГидро» и «Русал» спорят о стоимости электроэнергии Богучанской ГЭС

В «Русале» “Ъ” сообщили, что решение о подаче иска с компанией как акционером Богучанской ГЭС не согласовывалось. Там уточнили, что СДЭМ заключен между БоАЗом и БоГЭС в 2012 году и действует до 2030 года, его срок синхронизирован со сроком кредита от ВЭБ.РФ, что позволяет заводу выпускать продукцию с низким углеродным следом и осуществлять ее стабильные поставки в том числе на внешние рынки. «"Русал" как паритетный участник проекта БЭМО исходит из принципиальной важности достигнутых ранее договоренностей для сохранения эффективности БЭМО и возможности БоАЗа и БоГЭС выполнять свои обязательства»,— сказали в компании.