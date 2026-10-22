«РусГидро» и «Русал» спорят о стоимости электроэнергии Богучанской ГЭС
Богучанская ГЭС 12 октября подала в Арбитражный суд Москвы иск о расторжении договора с Богучанским алюминиевым заводом (БоАЗ), следует из картотеки дел. Предварительное заседание назначено на февраль 2027 года. По словам источников “Ъ”, знакомых с ситуацией, речь идет о прекращении свободного двустороннего договора о поставке электроэнергии и мощности (СДЭМ). Эту информацию подтвердили “Ъ” в БоГЭС.
«Богучанская ГЭС обратилась в суд с целью расторжения договора с БоАЗом, фиксирующего цену поставки электроэнергии на завод. Согласно действующему договору, цена за 1 кВт•ч составляет всего 0,5 руб., что в пять раз ниже рыночной и ниже затрат ГЭС на производство электроэнергии»,— прокомментировали в БоГЭС. Там отметили, что цена много лет не пересматривалась и для электростанции убыточна. «БоАЗ от повышения цены отказывается, при этом является экономически успешным предприятием и не нуждается в субсидировании со стороны гидроэлектростанции»,— считают там.
В «Русале» “Ъ” сообщили, что решение о подаче иска с компанией как акционером Богучанской ГЭС не согласовывалось. Там уточнили, что СДЭМ заключен между БоАЗом и БоГЭС в 2012 году и действует до 2030 года, его срок синхронизирован со сроком кредита от ВЭБ.РФ, что позволяет заводу выпускать продукцию с низким углеродным следом и осуществлять ее стабильные поставки в том числе на внешние рынки. «"Русал" как паритетный участник проекта БЭМО исходит из принципиальной важности достигнутых ранее договоренностей для сохранения эффективности БЭМО и возможности БоАЗа и БоГЭС выполнять свои обязательства»,— сказали в компании.
«РусГидро», по данным источников “Ъ”, добивается повышения цены примерно до 1,2 руб. за 1 кВт•ч. Евгения Франке из «Эйлер Аналитические технологии» отмечает, что первоначальная цена 0,5 руб. за 1 кВт•ч соответствует скидке около 85% к рыночному уровню, что значительно ниже средних показателей даже для алюминиевой отрасли. Даже предложенная цена в 1,2 руб. за 1 кВт•ч предполагает скидку к рынку в 70%, добавляет аналитик.