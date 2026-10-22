Просрочка дорожных строителей по кредитам выросла в два раза

По итогам августа 2026 года просроченная задолженность по кредитам 22 крупных инфраструктурных строительных компаний выросла в более чем в два раза по сравнению с мартом, почти до 9 млрд руб. (“Ъ” ознакомился с подсчетами Национальной ассоциации инфраструктурных компаний (НАИК), в которую входят АО «ДСК Автобан», ГК «Нацпроектстрой», АО «Дороги и мосты» и другие). Профильные компании стали чаще получать отказы от банков в выдаче кредитов или продлении банковской гарантии, следует из данных НАИК. Общая прочая кредиторская задолженность опрошенных компаний увеличилась на 16%, до 495 млрд руб., задолженность по кредитам — на 11,8%, до 191 млрд руб.