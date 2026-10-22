Просрочка дорожных строителей по кредитам выросла в два раза
По итогам августа 2026 года просроченная задолженность по кредитам 22 крупных инфраструктурных строительных компаний выросла в более чем в два раза по сравнению с мартом, почти до 9 млрд руб. (“Ъ” ознакомился с подсчетами Национальной ассоциации инфраструктурных компаний (НАИК), в которую входят АО «ДСК Автобан», ГК «Нацпроектстрой», АО «Дороги и мосты» и другие). Профильные компании стали чаще получать отказы от банков в выдаче кредитов или продлении банковской гарантии, следует из данных НАИК. Общая прочая кредиторская задолженность опрошенных компаний увеличилась на 16%, до 495 млрд руб., задолженность по кредитам — на 11,8%, до 191 млрд руб.
Ухудшение показателей связано с пересмотром расходов бюджета, его дефицитом, отсутствием новых крупных проектов в отраслях, сдержанным использованием инструментов государственно-частного партнерства для привлечения внебюджетных средств, жесткими денежно-кредитными условиями для более высокой инвестиционной активности, считает главный аналитик Sherpa Group Алексей Жундриков. По подсчетам компании, в январе—сентябре 2026 года общий объем расходов региональных бюджетов на строительство инфраструктуры снизился на 19,1% год к году в текущих ценах, до 1 трлн руб., а федеральные расходы на инфраструктурные нацпроекты «Инфраструктура для жизни» и «Эффективная транспортная система» выросли только на 3,1%, до 886,8 млрд руб.
Еще одна причина снижения загрузки инфраструктурных компаний кроется в кассовых разрывах, считает руководитель департамента управления строительными проектами CMWP Павел Якимчук. Подрядчики получают оплаты по госконтрактам за выполненные работы с задержкой, при этом разрыв закрывается кредитами при ключевой ставке 14%, а реальная стоимость заимствований для них заметно выше, уточняет он.