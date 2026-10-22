«Сбербанк страхование жизни» не продлил контракт гендиректору Игорю Кобзарю

По данным «Эксперт РА», в первом полугодии 2026 года «Сбербанк страхование жизни» сохранил первое место на рынке, однако доля компании сократилась почти на 20 процентных пунктов (п. п.), до 30%. Кроме того, исходя из данных ЦБ, в 2025 году ее доля в сегменте накопительного страхования жизни (НСЖ) снизилась на 32 п. п., до 21%, в первом полугодии 2026 года — еще на 3 п. п., до 18%. Вместе с тем НСЖ является крупнейшим сегментом страхования жизни — в предшествующие два года сборы составляли 1,45 трлн и 1,22 трлн руб. соответственно.