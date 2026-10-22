«Сбербанк страхование жизни» не продлил контракт гендиректору Игорю Кобзарю
Один из крупнейших российских страховщиков — «Сбербанк страхование жизни» — решил не продлять контракт гендиректора Игорь Кобзаря, который отработал в компании шесть лет. Об этом три собеседника на рынке страхования сообщили “Ъ”. В страховой компании лишь подтвердили, что господин Кобзарь покинул пост гендиректора «в связи с окончанием срока действия контракта». Должность временно исполняющего обязанности руководителя компании займет его заместитель и директор по финансам Александр Жуков. Вместе с тем один из собеседников “Ъ” указывает, что одной из причин такого решения явилось снижение показателей компании. Другой собеседник “Ъ” рассказал, что бывший топ-менеджер покинет группу Сбербанка.
Игорь Кобзарь занимал пост гендиректора «Сбербанк страхования жизни» с октября 2020 года, вице-президента Сбербанка — с 2022 года. До этого он долгое время работал в индустрии доверительного управления — занимал пост старшего портфельного управляющего в «ТКБ Инвестмент Партнерс», директора по инвестициям и затем директора по развитию бизнеса в «Райффайзен Капитале», директора по инвестициям в подразделении по работе с состоятельными клиентами Альфа-банка и возглавлял УК БКС.
По данным «Эксперт РА», в первом полугодии 2026 года «Сбербанк страхование жизни» сохранил первое место на рынке, однако доля компании сократилась почти на 20 процентных пунктов (п. п.), до 30%. Кроме того, исходя из данных ЦБ, в 2025 году ее доля в сегменте накопительного страхования жизни (НСЖ) снизилась на 32 п. п., до 21%, в первом полугодии 2026 года — еще на 3 п. п., до 18%. Вместе с тем НСЖ является крупнейшим сегментом страхования жизни — в предшествующие два года сборы составляли 1,45 трлн и 1,22 трлн руб. соответственно.