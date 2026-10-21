Папе римскому не нужно дальнейшее лечение после удаления опухоли
Папе римскому Льву XIV не потребуется дальнейшее лечение после того, как он перенес операцию по удалению локализованного злокачественного узлового образования в легком. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на врачей понтифика.
Последующее онкологическое обследование подтвердило, что дальнейшее лечение не требуется, — указано в заявлении медиков, которое приводит агентство. Окончательные гистологические исследования и молекулярно-биологический анализ удаленной ткани также подтвердили, что заболевание осталось локализованным.
Льву XIV — 71 год. Заболевание у него обнаружили во время планового медицинского осмотра. Операция 13 октября в римской больнице Джемелли прошла успешно. Уже 19 октября он прочитал воскресную молитву в Ватикане.