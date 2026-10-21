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Выпуск газеты №195«Ъ» Газета
ЖизньРелигия

Папе римскому не нужно дальнейшее лечение после удаления опухоли

Папе римскому Льву XIV не потребуется дальнейшее лечение после того, как он перенес операцию по удалению локализованного злокачественного узлового образования в легком. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на врачей понтифика.
Последующее онкологическое обследование подтвердило, что дальнейшее лечение не требуется, — указано в заявлении медиков, которое приводит агентство. Окончательные гистологические исследования и молекулярно-биологический анализ удаленной ткани также подтвердили, что заболевание осталось локализованным.
Льву XIV — 71 год. Заболевание у него обнаружили во время планового медицинского осмотра. Операция 13 октября в римской больнице Джемелли прошла успешно. Уже 19 октября он прочитал воскресную молитву в Ватикане.
Подробнее — в материале «Ъ» «Лев XIV сильнее рака».