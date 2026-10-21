Иранские СМИ сообщили о взрывах в городе Сирик
По данным собеседников СМИ, взрывы были слышны в районе Керпан. Характер взрывов не уточняется. Сирик — портовый город на юге Ирана, расположенный на побережье Ормузского пролива.
До этого несколько СМИ со ссылкой на источники писали, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент США Дональд Трамп обсуждают проведение новой операции против Ирана. 13 октября Axios писал, что израильский премьер и американский президент созвонились и обсудили новые удары по Ирану до выборов в обеих странах. В Израиле 27 октября пройдут парламентские выборы, а в США 3 ноября — промежуточные выборы в Конгресс.