Право аренды государственных участков предложено дать только аграриям с субсидиями

Арендовать государственные или муниципальные земли сельхозназначения сейчас можно на срок до пяти лет без торгов либо победив в конкурсе, который объявляется при наличии нескольких претендентов на участок. В Минсельхозе, поддерживающем депутатский законопроект, пояснили “Ъ”, что действующий порядок допускает участие в аукционах и тех, кто не занимается сельским хозяйством, и «это может ограничивать доступ к земельным ресурсам сельхозпроизводителей». Изменения направлены на то, «чтобы сделать механизм предоставления участков более адресным, обеспечить их использование по целевому назначению и повысить доступность земли для тех, кто непосредственно занимается сельхозпроизводством», пояснили в министерстве.