Право аренды государственных участков предложено дать только аграриям с субсидиями
Право участвовать в аукционах на аренду государственных и муниципальных земель сельскохозяйственного назначения получат исключительно действующие сельхозпроизводители, прежде всего — из сектора малого бизнеса. Соответствующие изменения в Земельный кодекс предложила группа депутатов, в числе которых зампред нижней палаты Алексей Гордеев и глава аграрного комитета Владимир Кашин. Согласно внесенному ими в Госдуму 19 октября законопроекту, участвовать в аукционах на такие участки смогут сельхозорганизации и фермерские хозяйства, являющиеся получателями господдержки.
Такая поддержка сейчас предоставляется прежде всего субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП) — и для участия в соответствующих госпрограммах они уже подтвердили свою принадлежность к аграрному бизнесу и получение дохода именно от реализации сельхозпродукции.
Арендовать государственные или муниципальные земли сельхозназначения сейчас можно на срок до пяти лет без торгов либо победив в конкурсе, который объявляется при наличии нескольких претендентов на участок. В Минсельхозе, поддерживающем депутатский законопроект, пояснили “Ъ”, что действующий порядок допускает участие в аукционах и тех, кто не занимается сельским хозяйством, и «это может ограничивать доступ к земельным ресурсам сельхозпроизводителей». Изменения направлены на то, «чтобы сделать механизм предоставления участков более адресным, обеспечить их использование по целевому назначению и повысить доступность земли для тех, кто непосредственно занимается сельхозпроизводством», пояснили в министерстве.