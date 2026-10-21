РСПП просит ускорить создание ценовых индикаторов для рыбной продукции

Сделки с рыбопродукцией от 10 тонн регистрируются на биржах с ноября 2025 года добровольно, а с марта 2026-го — в обязательном порядке. Требование действует при реализации основных промысловых рыб — минтая, сельди, горбуши, скумбрии атлантической, кеты, нерки, трески и пикши. Согласно Всероссийской ассоциации рыбопромышленников, сейчас биржи аккумулируют сведения о 60% сделок с рыбной продукцией на российском рынке.