РСПП просит ускорить создание ценовых индикаторов для рыбной продукции
Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) направил вице-премьеру Дмитрию Патрушеву предложение рекомендовать Федеральной антимонопольной службе (ФАС) представить до конца 2026 года доклад о формировании национального ценового индикатора для рыбопродукции. Об этом говорится в материалах, направленных по итогам сентябрьских слушаний в Общественной палате (есть у “Ъ”).
Проработка вопроса полностью на стороне Федеральной антимонопольной службы, пояснил собеседник “Ъ” в правительстве. ФАС проанализирует поступающую от товарных бирж информацию до конца 2026 года, сказали “Ъ” в самой службе. Будет произведена оценка ликвидности предоставляемой информации и принято решение о возможности формирования национального ценового индикатора.
Сделки с рыбопродукцией от 10 тонн регистрируются на биржах с ноября 2025 года добровольно, а с марта 2026-го — в обязательном порядке. Требование действует при реализации основных промысловых рыб — минтая, сельди, горбуши, скумбрии атлантической, кеты, нерки, трески и пикши. Согласно Всероссийской ассоциации рыбопромышленников, сейчас биржи аккумулируют сведения о 60% сделок с рыбной продукцией на российском рынке.
ФАС при обосновании введения требования отмечала, что данные о сделках позволят сформировать национальные ценовые индикаторы на рыбопродукцию и отследить, на каком этапе происходит скачок цен, напоминает председатель Общественного совета при Росрыболовстве и профильной комиссии РСПП Герман Зверев. Национальные ценовые индикаторы, по словам господина Зверева, должны стать публичными. Cроки размещения данных утверждаются методикой расчета или отдельным актом ЦБ.
Но методика расчета и сами индикаторы, по словам эксперта, пока не представлены.