Reuters: США планируют эвакуацию из посольств в странах Персидского залива

«Ансар Аллах» вступило в вооруженный конфликт с Саудовской Аравией в середине сентября. В октябре хуситы пять раз наносили массированные удары по международному аэропорту имени короля Халида в Эр-Рияде. Атака 10 октября стала самой смертоносной с 2015 года: погибли более 15 человек, не менее 300 — получили ранения. Кроме того, под удар хуситов попали объекты нефтегазовой компании Saudi Aramco.