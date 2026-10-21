Reuters: США планируют эвакуацию из посольств в странах Персидского залива
Государственный департамент США готовит распоряжение об эвакуации части сотрудников и членов их семей из американских посольств в странах Персидского залива. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на трех американских чиновников.
Два собеседника отметили, что решение связано с возможным возобновлением боевых действий в регионе. В частности, речь шла о столкновениях с участием движения «Ансар Аллах» (хуситов), поддерживаемого Ираном.
«Ансар Аллах» вступило в вооруженный конфликт с Саудовской Аравией в середине сентября. В октябре хуситы пять раз наносили массированные удары по международному аэропорту имени короля Халида в Эр-Рияде. Атака 10 октября стала самой смертоносной с 2015 года: погибли более 15 человек, не менее 300 — получили ранения. Кроме того, под удар хуситов попали объекты нефтегазовой компании Saudi Aramco.
Сегодня посольство США в Эр-Рияде выпустило предупреждение из-за возможных атак хуситов на Саудовскую Аравию. Двое американских чиновников отметили, что распоряжение об эвакуации может затронуть всех сотрудников американской дипломатической миссии в Саудовской Аравии и членов их семей.