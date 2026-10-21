Ему надо было, как выяснилось, забрать из Пулково уже готового к отправке плененного американского контрактника Стивена Хаббарда, отвоевавшего на стороне ВСУ (этот человек производит впечатление крайне неискреннего, и освобождать таких, может, не самое большое удовольствие в жизни для освободителей, ну да попросили же). Освобождали его, надо полагать, в рамках подготовки к выборам 3 ноября в США, и не назвать ли это вмешательством в выборы?.. Плюс предстояли переговоры, насчет которых не было особых иллюзий с самого начала.