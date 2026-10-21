Путин в Петербурге встретился со Стивом Уиткоффом и с премьером Китая Ли Цяном
21 октября президент России Владимир Путин в Петербурге встретился со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом, а также с премьером Китая Ли Цяном. Специальный корреспондент “Ъ” Андрей Колесников считает, что это происходило в рамках подготовки трехсторонней встречи Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина на саммите АТЭС и что именно такой трехсторонний формат больше всего по душе Владимиру Путину.
Встреча Владимира Путина и Стивена Уиткоффа (строго говоря, и Джареда Кушнера тоже, хоть и по видеосвязи. Но чем она хуже? Слышно было хорошо) случилась утром (журналистов собрали во Внуково-2 еще затемно). Господину Уиткоффу по американскому времени как раз полагалось бы ложиться спать. Но он, видимо, не хотел терять и этого времени: из норвежского Осло он летел через Петербург в Осло.
Ему надо было, как выяснилось, забрать из Пулково уже готового к отправке плененного американского контрактника Стивена Хаббарда, отвоевавшего на стороне ВСУ (этот человек производит впечатление крайне неискреннего, и освобождать таких, может, не самое большое удовольствие в жизни для освободителей, ну да попросили же). Освобождали его, надо полагать, в рамках подготовки к выборам 3 ноября в США, и не назвать ли это вмешательством в выборы?.. Плюс предстояли переговоры, насчет которых не было особых иллюзий с самого начала.
Но очень интересно еще, что в тот же день в Константиновский дворец приехал председатель правительства КНР со всем своим, кажется, штатом. Разве не логично было бы встретиться втроем (русский, американец и китаец) и обсудить подробности намечающейся трехсторонки на саммите АТЭС в Шэньчжэне? (Позже, уже вечером, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на мой вопрос, мне кажется, с сожалением сказал: «Нет, такой встречи не было».)
Интересно, что и господин Уиткофф, и господин Путин с утра находились в Константиновском дворце уже больше часа, а переговоры еще не начинались. Не исключено, что Владимир Путин хотел ознакомить коллегу с достопримечательностями дворца (а их много). Ну или просто был занят своими делами.
В Константиновский дворец из аэропорта Стивена Уиткоффа привез спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев.
Нельзя было не обратить внимание на часы господина Уиткоффа, бросались в глаза. Это были Patek Philippe, которые нравятся и Владимиру Путину (хотя носит он сейчас, думаю, «Командирские»). У этих часов мгновенно появились пытливые исследователи в интернете, которые установили, что стоят они $430 тыс. Стив Уиткофф, что вы хотите.