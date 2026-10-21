Кушнер заявил о шансе на прочный мир после переговоров в Осло и Петербурге
Спецпосланник президента США Джаред Кушнер заявил о положительной динамике переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Он назвал такой прогресс воодушевляющим.
«Впереди ждет трудная работа, но у нас есть настоящая возможность оставить позади эту войну и возвести фундамент прочного мира, безопасности и процветания грядущих поколений»,— написал господин Кушнер в соцсети X. Он поблагодарил президента США Дональда Трампа, а также партнеров в России, Украине и Европе за сотрудничество.
20 и 21 октября спецпосланник президента США Стив Уиткофф провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом России Владимиром Путиным. Встречи прошли в Осло и Санкт-Петербурге. Участники заявили о готовности возобновить трехсторонние переговоры. По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, встречи пройдут в десятых числах ноября, предположительно, в Абу-Даби.