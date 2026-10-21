«Роскосмос» планирует доставить на Луну перспективную атомную станцию
У «Роскосмоса» уже есть инфраструктура и ракеты-носители для доставки на Луну будущей атомной электростанции. Об этом заявил 21 октября глава госкорпорации Дмитрий Баканов. Создание самой мини-АЭС еще продолжается, но ее отправка на спутник Земли уже запланирована на 2033–2035 годы, а в качестве носителя называется еще не испытанная ракета «Ангара-А5М». По оценке эксперта, она вполне может подойти для этой миссии, однако для «прилунения» энергомодуля потребуется также создать или адаптировать отдельный посадочный аппарат.
На вопрос о готовности «Роскосмоса» к доставке АЭС на Луну Дмитрий Баканов ответил в интервью «Вестям». «Инфраструктура готова, носители соответствующие есть. Вопрос изготовления самого источника энергии — этим занимаемся совместно с "Росатомом" под научным руководством Михаила Валентиновича Ковальчука и Курчатовским институтом»,— сообщил глава госкорпорации. Конкретные типы ракет и степень их готовности к лунной миссии он не уточнил.
В апреле главный конструктор лунной программы НПО им. Лавочкина Павел Казмерчук говорил, что для развертывания АЭС предполагается использовать в 2033–2035 годах три запуска «Ангары-А5М» с разгонным блоком ДМ. В рамках первой миссии на Луну должны переправить сервисный луноход и специальное оборудование, вторая ракета доставит штатный луноход и зарядно-распределительную станцию, третья — саму установку.