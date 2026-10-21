«Роскосмос» планирует доставить на Луну перспективную атомную станцию

У «Роскосмоса» уже есть инфраструктура и ракеты-носители для доставки на Луну будущей атомной электростанции. Об этом заявил 21 октября глава госкорпорации Дмитрий Баканов. Создание самой мини-АЭС еще продолжается, но ее отправка на спутник Земли уже запланирована на 2033–2035 годы, а в качестве носителя называется еще не испытанная ракета «Ангара-А5М». По оценке эксперта, она вполне может подойти для этой миссии, однако для «прилунения» энергомодуля потребуется также создать или адаптировать отдельный посадочный аппарат.