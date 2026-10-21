На форуме ТПП обсудили практику борьбы со схемами налоговой оптимизации
Одной из основных тем Налогового форума ТПП, прошедшего в Москве 20–21 октября, стали налоговые риски бизнеса — прежде всего в связи с так называемым бумажным НДС. Речь идет о фиктивной покупке товаров и услуг, за счет которой «на бумаге» увеличивается входящий НДС — для последующего необоснованного получения вычета по этому налогу. Как сообщил на пленарном заседании форума замглавы ФНС Дмитрий Сатин, налоговые органы в этом году «существенно усилили внимание к этой теме» в связи с тем, что на фоне роста налоговой нагрузки и удорожания капитала количество компаний, которые выбирают незаконные схемы оптимизации, не уменьшается.
В 2025 году была введена уголовная ответственность за сбыт заведомо подложных счетов-фактур и налоговых деклараций. Весной этого года правоохранительные органы совместно с ФНС выявили крупнейшую площадку «бумажного» НДС, которая создала 4 тыс. фиктивных юрлиц и продала почти 40 тыс. компаниям фиктивные счета-фактуры,— как сообщалось, в результате ее деятельности бюджет не получил более 1 трлн руб. налогов. Как рассказал на прошлой неделе в интервью «РИА Новости» глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, это позволило предотвратить возможный будущий ущерб казне на сумму более 500 млрд руб.
Как сообщила на форуме начальник межрегиональной ИФНС №4 по крупнейшим налогоплательщикам Ирина Александрова, среди отраслей, в которых чаще всего используются подобные площадки, строительство и торговля.
По ее словам, Генпрокуратура своим предписанием обязала ФНС «аннулировать декларации по НДС по техническим компаниям, которые работали только в части "бумажного" НДС».