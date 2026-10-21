Основателя «Листвы» и издательства «Черная сотня» разыскивает полиция Петербурга

Он известен как руководитель правоконсервативного издательства «Черная сотня» и основатель сети книжных магазинов «Листва». В 2024 году совместно с издательством Дмитрий Бастраков запустил гуманитарный проект «Тыл-22», направленный на помощь фронту и пострадавшим от украинских атак. Сам он пока не комментировал информацию о розыске и не отвечает на звонки и сообщения.