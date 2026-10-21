Основателя «Листвы» и издательства «Черная сотня» разыскивает полиция Петербурга
Основателя книжного магазина «Листва» и руководителя издательства «Черная сотня» Дмитрия Бастракова объявили в уголовный розыск. Соответствующая карточка появилась в базе МВД России.
Розыск ведет УМВД по Калининскому району Санкт-Петербурга. При этом в карточке не указана статья, по которой разыскивают господина Бастракова.
Он известен как руководитель правоконсервативного издательства «Черная сотня» и основатель сети книжных магазинов «Листва». В 2024 году совместно с издательством Дмитрий Бастраков запустил гуманитарный проект «Тыл-22», направленный на помощь фронту и пострадавшим от украинских атак. Сам он пока не комментировал информацию о розыске и не отвечает на звонки и сообщения.
«Листва» — независимая сеть книжных магазинов, специализировавшихся на исторической и философской литературе, а также художественной прозе. Петербургский магазин был одним из заметных мест притяжения для представителей правого движения. Он прекратил работу в 2025 году.