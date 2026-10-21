Индекс Московской биржи откатился на 1% по итогам дня торгов 21 октября
По итогам основной сессии 21 октября индекс Московской биржи закрылся около отметки 2446 пунктов, на 1% ниже, чем днем ранее. Игра на понижение началась с самого открытия торгов, после анонса встречи президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа. По оценке экспертов, после неожиданного объявления о переговорах инвесторы поспешили зафиксировать прибыль от роста котировок в последние дни. С начала месяца индекс Московской биржи вырос на 10%. И оптимизм был связан с улучшением отношений между Россией и США. Особенно рынок поддержали заявления американского президента Дональда Трампа о «дизельной сделке», а также приостановка «адских санкций».
Однако масштабный сброс акций начался во второй половине дня — после завершения встречи и отъезда господина Уиткоффа. Всего за полчаса индекс снизился на 1,6%, до 2428 пунктов. Объем торгов за это время составил 13 млрд руб.— почти 10% от всего объема торгов за день. Столь резкую реакцию у инвесторов вызвало отсутствие значимых заявлений по итогам трехчасовых переговоров. За предшествующие дни у трейдеров сложились оптимистичные ожидания, что геополитический конфликт может быть урегулирован в ближайшее время, так что инвесторы рассчитывали на позитивные заявления по итогам встречи, считает начальник аналитического отдела УК ПСБ Александр Головцов. Но так как их не последовало, «сработало правило — покупай на слухах, продавай на фактах», отмечает руководитель отдела анализа акций ФГ «Финам» Наталья Малых. «Рост последних недель во многом формировался из-за позитивного внешнего новостного фона, поэтому любое охлаждение в риторике воспринимается рынком острее и выступает триггером к фиксации прибыли»,— отмечает ведущий инвестиционный аналитик «Го Инвест» Никита Бредихин.