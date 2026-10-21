Музыкального продюсера Андрея Черкасова оставили в СИЗО
Мосгорсуд 21 октября признал законным продление содержания в СИЗО гендиректора музыкального издательства «Джем» Андрея Черкасова. Его обвиняют в мошенничестве и незаконном образовании юридического лица, связанном с авторскими правами известных российских исполнителей. Таким образом, горсуд отклонил апелляционную жалобу господина Черкасова на решение Тверского суда, определившего его под стражу до 20 ноября 2026 года.
Конфликт возник из-за спора гендиректора Черкасова с основателями распавшегося в 2006 году музыкального коллектива «Руки вверх!» Сергеем Жуковым и Алексеем Потехиным об авторстве и правах на известные хиты: «Чужие губы», «Крошка моя», «Ну где же вы, девчонки?» и ряд других. Его кульминацией стал срыв по инициативе господина Черкасова в декабре 2024 года показа одноименного фильма «Руки вверх!». Его заблокировали на крупнейших стримингах — «Кинопоиске», «Премьере», «Иви» и «Старте». В обоснование своих действий господин Черкасов сослался на обладание правами на 15 треков. При этом Андрей Черкасов действовал не от лица своего издательства «Джем», а через другую компанию — «Топ 7».
Ее зарегистрировали на супругу обвиняемого Юлию Палийчук, которую саму теперь обвиняют в мошеннических действиях. От имени «Топ 7» и подавались требования, из-за которых фильм исчез со стримингов. Следствие расценило это как создание подконтрольного юрлица специально для давления и блокировки контента, то есть для реализации схемы, связанной с нарушением авторских прав.
Господин Жуков обратился в СКР, где возбудили уголовное дело, провели обыски в офисе «Джем», а Андрея Черкасова отправили в СИЗО. В феврале 2026-го Мосгорсуд освободил фигуранта под домашний арест, но Тверской суд вернул продюсера под стражу.