Музыкального продюсера Андрея Черкасова оставили в СИЗО

Конфликт возник из-за спора гендиректора Черкасова с основателями распавшегося в 2006 году музыкального коллектива «Руки вверх!» Сергеем Жуковым и Алексеем Потехиным об авторстве и правах на известные хиты: «Чужие губы», «Крошка моя», «Ну где же вы, девчонки?» и ряд других. Его кульминацией стал срыв по инициативе господина Черкасова в декабре 2024 года показа одноименного фильма «Руки вверх!». Его заблокировали на крупнейших стримингах — «Кинопоиске», «Премьере», «Иви» и «Старте». В обоснование своих действий господин Черкасов сослался на обладание правами на 15 треков. При этом Андрей Черкасов действовал не от лица своего издательства «Джем», а через другую компанию — «Топ 7».