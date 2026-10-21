Дума единодушно утвердила всех кандидатов на должности в правительстве

19 и 20 октября все кандидаты встретились с думскими фракциями и профильными комитетами и получили их безоговорочную поддержку. Лишь коммунисты пообещали определиться на пленарном заседании после того, как выслушают выступления кандидатов. Согласно процедуре, свои программы кандидаты представляли в алфавитном порядке, после чего депутаты задавали им по одному вопросу от фракции. Затем свою оценку каждому претенденту давали председатели профильных комитетов, а представители фракций перед голосованием высказывали свою позицию сразу по всем кандидатурам.