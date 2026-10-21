Дума единодушно утвердила всех кандидатов на должности в правительстве
19 и 20 октября все кандидаты встретились с думскими фракциями и профильными комитетами и получили их безоговорочную поддержку. Лишь коммунисты пообещали определиться на пленарном заседании после того, как выслушают выступления кандидатов. Согласно процедуре, свои программы кандидаты представляли в алфавитном порядке, после чего депутаты задавали им по одному вопросу от фракции. Затем свою оценку каждому претенденту давали председатели профильных комитетов, а представители фракций перед голосованием высказывали свою позицию сразу по всем кандидатурам.
Выступивший первым Олег Кожемяко заявил, что Дальний Восток и Арктика — уникальная территория, занимающая более половины страны. В 2025 году президент поручил вывести развитие этих регионов на новый этап, поэтому работа правительства сосредоточена на перезапуске инвестиционного цикла и поддержке высокотехнологичных производств. Юрий Афонин (КПРФ) напомнил коллегам, что господин Кожемяко 20 лет проработал руководителем четырех дальневосточных регионов и обладает, «пожалуй, самым большим опытом решения проблем Дальнего Востока». Заодно коммунист поблагодарил экс-губернатора за реализацию программных положений КПРФ — принятие краевых законов о детях войны и о Знамени Победы.
Спикера Вячеслава Володина эти речи навели на мысль о богатстве русской земли «талантами и эффективными людьми»: Дмитрий Ядров из Иркутска, Антон Силуанов и Андрей Никитин из Москвы, Ирина Окладникова из Красноярска, а Олег Кожемяко из Приморья.