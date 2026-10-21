Едва назначенного спикера вологодского парламента перевели в Совет федерации

Председатель законодательного собрания Вологодской области Сергей Сорокин может установить антирекорд по времени пребывания в должности. 14 октября его избрали спикером, а уже 21 октября губернатор Георгий Филимонов объявил о переводе господина Сорокина в Совет федерации. Это говорит о кадровом кризисе на Вологодчине, а также свидетельствует о том, что на позицию в верхней палате первоначально рассматривался другой кандидат, полагает эксперт.