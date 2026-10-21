Едва назначенного спикера вологодского парламента перевели в Совет федерации
Председатель законодательного собрания Вологодской области Сергей Сорокин может установить антирекорд по времени пребывания в должности. 14 октября его избрали спикером, а уже 21 октября губернатор Георгий Филимонов объявил о переводе господина Сорокина в Совет федерации. Это говорит о кадровом кризисе на Вологодчине, а также свидетельствует о том, что на позицию в верхней палате первоначально рассматривался другой кандидат, полагает эксперт.
Вакансия сенатора от исполнительной власти Вологодской области образовалась досрочно. 26 сентября бывший вице-губернатор Евгений Богомазов, два года назад сменивший в Совете федерации экс-главу региона Олега Кувшинникова, ушел в отставку по собственному желанию. Осведомленные источники “Ъ” тогда сообщали, что он может вернуться в вологодское правительство, однако в итоге чиновник решил «сделать перерыв в политической карьере и посвятить время семье».
По закону губернатор должен найти замену за месяц. Правом на мандат обладают два других кандидата из так называемой сенаторской тройки, однако в случае их отказа руководитель субъекта может наделить полномочиями иного претендента. Вместе с Евгением Богомазовым в «тройку» Георгия Филимонова входили господин Кувшинников и экс-председатель заксобрания Андрей Луценко. Оба от возможности попасть в верхнюю палату отказались, поэтому выбор пал на Сергея Сорокина. «Он профессиональный юрист, обладает колоссальным опытом подготовки законопроектов, внес огромный вклад в формирование областной нормативно-правовой базы»,— написал господин Филимонов в своем Telegram-канале.
Пикантности ситуации придает тот факт, что господин Сорокин был единогласно избран председателем вологодского заксобрания всего неделю назад. До этого чиновник работал первым вице-губернатором и курировал работу администрации главы региона.