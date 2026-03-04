ГК Хамина перечислила в бюджет Воронежской области 1,4 млрд рублей в 2025 году

В 2025 году ГК Хамина (бенефициар и гендиректор — Евгений Хамин) перечислила в бюджет Воронежской области в виде налогов 1,4 млрд руб. Годом ранее группа заплатила 1,1 млрд руб. налогов. Прогнозируемый объем отчислений в 2026 году составит 1,8 млрд руб., а в 2027-м — 2,2 млрд руб. Об этом сообщили в облправительстве по итогам встречи губернатора Александра Гусева с господином Хаминым.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Также бизнесмен рассказал главе региона о ходе реализации города-спутника «Солнечный». Проект предполагает создание многоуровневых кластеров: образовательного, индустриального, медицинского и спортивного. На территории «Солнечного» планируется построить многофункциональный медицинский комплекс и масштабный спортивный кластер, который станет центром спортивной жизни региона.

Общий объем инвестиций в проект оценивается в 110 млрд руб., включая 14,5 млрд руб. на коммерческую инфраструктуру. За 12 лет инвестиционной и операционной фазы ожидается поступление 55 млрд руб. в бюджеты всех уровней, включая НДФЛ. В 2025 году ежегодные налоговые поступления от «Солнечного» составят 1,2 млрд рублей, а к 2037 году — до 2,9 млрд руб.

Господин Хамин рассчитывает, что проект позволит создать 14 тыс. рабочих мест, из которых 9 тыс. будут заняты жителями города-спутника. При этом профицит в 5 тыс. рабочих мест должен изменить транспортные потоки, снизив нагрузку на центральную часть Воронежа. Сейчас в «Солнечном» реализуются проекты нравственно-духовного центра, парка «Русское гнездо» и гостиницы.

Кроме того, в ходе встречи обсуждался проект метробуса в Воронеже, включая маршрут от ВГУ до аэропорта, запланированный к реализации в 2026–2027 годах. Помимо этого, господин Хамин сообщил губернатору, что одно из предприятий его группы приобрело объект культурного наследия (ОКН) «Дом Фирюпкина» на аукционе. Реставрационные работы планируют начать уже в этом году. Ранее «Ъ-Черноземье» сообщал, что ОКН был выкуплен ООО «Спецподряд» (регион регистрации компании на тот момент не уточнялся).

В июле 2023 года ГК «Хамина» и правительство Воронежской области подписали соглашение о создании города-спутника «Солнечный» в Рамонском районе. Сроки реализации проекта — до 2034 года. На территории «Солнечного» планируется создать туристско-рекреационный комплекс, «образовательную среду» в сфере креативных индустрий «Технополис» и 810 тыс. кв. м жилья.

Егор Якимов