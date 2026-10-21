Минфин борется с агрессивными заявками на рынке ОФЗ

В отличие от размещений последних недель наиболее востребованным оказался выпуск не долгосрочных, а среднесрочных бумаг с погашением в марте 2031 года. Суммарный спрос на них составил 184 млрд руб., из которых Минфин удовлетворил 54% заявок почти на 100 млрд руб. Инвесторы ждут, что Банк России сохранит ключевую ставку, поэтому не готовы рисковать и брать длинные бумаги, даже несмотря на снижение доходности: за неделю она сократилась на 9–17 б. п., до 16,5–16,7% годовых. Как итог спрос на длинные бумаги составил 93 млрд руб., из которых эмитент удовлетворил треть заявок. Главный аналитик по долговым рынкам БК «Регион» Александр Ермак обращает внимание, что по пятилетнему выпуску Минфин предоставил инвесторам премию в 9 б. п. к средневзвешенной доходности на вторичных торгах, тогда как по долгосрочному выпуску — лишь в 2 б. п.