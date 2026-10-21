Доступ к биржевым торгам нефтепродуктами может быть ограничен

Сейчас рост котировок на бензин и дизтопливо на Петербургской бирже ограничен шагом 0,01% от предыдущей расчетной стоимости, напоминает собеседник “Ъ” среди участников торгов. «При этом, если торги не проводятся в течение пяти дней, средняя цена не рассчитывается, а значит, ценовой потолок перестает действовать и котировки могут выйти на реальный рыночный уровень»,— поясняет источник “Ъ”. По его мнению, высокие оптовые цены могут подтолкнуть регуляторов к ограничению доступа к торгам производителей, выставляющих топливо по более высоким ценам. Но это сократит биржевое предложение и продлит топливный кризис, предупреждает собеседник “Ъ”.