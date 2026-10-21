Доступ к биржевым торгам нефтепродуктами может быть ограничен
Правительство прорабатывает изменения правил биржевой торговли нефтепродуктами, включая ограничения доступа к торгам участников с высоким биржевым индексом. Подготовить такие предложения, предусмотрев в том числе ограничения колебания цен на дизтопливо, поручено ФАС, Минэнерго, Петербургской бирже и нефтекомпаниям. Об этом говорится в протоколе совещания у вице-премьера Александра Новака 13 октября (копия протокола есть у “Ъ”).
Что подразумевается под высоким биржевым индексом и по каким критериям планируется ограничивать доступ к торгам, в документе не уточняется. В аппарате вице-премьера вопросы “Ъ” переадресовали в Минэнерго и на Петербургскую биржу, где отказались от комментариев.
Сейчас рост котировок на бензин и дизтопливо на Петербургской бирже ограничен шагом 0,01% от предыдущей расчетной стоимости, напоминает собеседник “Ъ” среди участников торгов. «При этом, если торги не проводятся в течение пяти дней, средняя цена не рассчитывается, а значит, ценовой потолок перестает действовать и котировки могут выйти на реальный рыночный уровень»,— поясняет источник “Ъ”. По его мнению, высокие оптовые цены могут подтолкнуть регуляторов к ограничению доступа к торгам производителей, выставляющих топливо по более высоким ценам. Но это сократит биржевое предложение и продлит топливный кризис, предупреждает собеседник “Ъ”.
На торгах 20 октября цены на бензин Аи-95 по индексу европейской части России на бирже выросли на 6%, до 86,7 тыс. руб. за тонну, обновив исторический максимум. Котировки зимнего дизтоплива увеличились на 5,5%, до 85,5 тыс. руб. за тонну. На торгах 21 сентября цены скорректировались до 80,5 тыс. и 82,7 тыс. руб. за тонну соответственно.