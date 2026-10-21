Ставки на перевозку российской нефти выросли до рекордного уровня
Рост мировых ставок фрахта и сохраняющиеся риски для судоходства разогнали стоимость транспортировки российской нефти. По данным Argus, аренда судов для перевозки сырья из Новороссийска и Приморска подорожала до максимума за историю наблюдений — $27–48 за баррель. В совокупности со снижением спроса со стороны азиатских НПЗ это приводит к расширению дисконтов на российскую нефть.
Однако, при этом мировые цены на нефтепродукты сохраняются на высоком уровне. В условиях низких запасов из-за Ормузского кризиса это формирует повышенный спрос на нефть и создает благоприятные условия для российского экспорта, считают эксперты.