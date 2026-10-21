На Sotheby’s в Нью-Йорке продали первые издания Коперника, Галилея и Ньютона

Несколько топ-лотов в итоге, как и ожидалось, ушли по несколько сотен тысяч долларов за каждый. В их числе оказался и единственный рукописный листочек среди полутора сотен выставленных на аукцион печатных изданий. Четыре строчки вычислений и быстро набросанная пером схема, ничего более, но это перо Исаака Ньютона, а его автографы на аукционах крайне редки. Лист на Sotheby’s с самого начала оценивался высоко ($500–700 тыс.), и эстимейт себя оправдал — автограф продали за $588 тыс. Во столько же ($500–700 тыс.) был предварительно оценен печатный труд Ньютона — экземпляр первого издания его революционных «Математических начал натуральной философии» (Лондон, 1687), где впервые были сформулированы знакомые каждому со школы ньютоновские законы всемирного тяготения и движения. Тут уж покупатели, как ни странно, возбудились более серьезно, чем в случае рукописного Ньютона,— книга ушла с превышением эстимейта, за $768 тыс.