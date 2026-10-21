CIES назвал футбольную «Бенфику» лучшей в мире по подготовке игроков

Лиссабонская «Бенфика» подтвердила свою репутацию крупного центра воспитания профессиональных футболистов. В ежегодном рейтинге клубов-воспитателей, опубликованном CIES, португальский клуб, как и в 2025-м, занял первое место с показателем 101,3 балла. Согласно методике CIES, клубы ранжируются в зависимости от того, сколько их воспитанников на данный момент выступает за основные команды профессиональных клубов (учитываются чемпионаты сразу 49 стран). При этом, чтобы клуб считался воспитавшим того или иного футболиста, последний в период между 15-м и 21-м днями рождения должен провести за его первую команду не менее трех сезонов. Дополнительные баллы начисляются за уровень клуба, за который играет выпускник академии, уровень матчей, в которых он принимал участие, время, проведенное на поле, и возраст (чем моложе, тем лучше).