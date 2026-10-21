CIES назвал футбольную «Бенфику» лучшей в мире по подготовке игроков
Лиссабонская «Бенфика» подтвердила свою репутацию крупного центра воспитания профессиональных футболистов. В ежегодном рейтинге клубов-воспитателей, опубликованном CIES, португальский клуб, как и в 2025-м, занял первое место с показателем 101,3 балла. Согласно методике CIES, клубы ранжируются в зависимости от того, сколько их воспитанников на данный момент выступает за основные команды профессиональных клубов (учитываются чемпионаты сразу 49 стран). При этом, чтобы клуб считался воспитавшим того или иного футболиста, последний в период между 15-м и 21-м днями рождения должен провести за его первую команду не менее трех сезонов. Дополнительные баллы начисляются за уровень клуба, за который играет выпускник академии, уровень матчей, в которых он принимал участие, время, проведенное на поле, и возраст (чем моложе, тем лучше).
У «Бенфики» по этой методике подсчета набралось 93 воспитанника. Из них только четверо сейчас играют в лиссабонской команде. Еще 14 выступают в клубах из первенств «большой пятерки» (Англия, Испания, Германия, Италия, Франция), остальные — в командах попроще. Примечательно, что у занявших второе и третье места аргентинских «Ривер Плейт» и «Бока Хуниорс» воспитанников из категории, соответствующей правилам учета, больше или столько же, как у «Бенфики»: 94 у «Ривер Плейта» и 93 у «Бока Хуниорс». Однако из-за того, что выпускники академий аргентинских грандов меньше представлены в топовых клубах (по 10 игроков в командах «большой пятерки»), им начислили меньше очков — 97,6 и 96,7 соответственно.