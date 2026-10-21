Председатель Верховного суда РФ Игорь Краснов прибыл в Пекин с рабочим визитом
Программа визита Игоря Краснова в Китай включает несколько двусторонних встреч, первая из них состоялась в Верховном суде КНР. Его глава Чжан Цзюнь с удовольствием рассказал российскому гостю о достижениях в области информатизации китайской судебной системы. Она обеспечила взрывной рост эффективности: некоторым судьям удается рассматривать до 1 тыс. дел за год.
Стороны подписали соглашение о сотрудничестве между высшими судебными инстанциями, а затем Игорь Краснов посетил лабораторию «Умный суд». Это главная национальная площадка, где ведутся разработка и внедрение цифровых технологий в судебную систему Китая. Она функционирует как специализированный государственный проектный офис и одновременно является инкубатором инноваций в сфере электронного правосудия.