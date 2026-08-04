Не всё суду санкции

Российский госсуд рассмотрел случай передачи прав требования долга от иностранного кредитора российской юрфирме. Права были переданы для исполнения решения арбитража, нидерландская компания-кредитор сочла, что у российских юристов будет больше шансов взыскать долг в российской юрисдикции. А по условиям соглашения 75% взысканной суммы причиталось нидерландской компании. В компании-должнике увидели в схеме признаки обхода санкционного законодательства. Суд с этим не согласился.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Спор возник из соглашения от января 2022 года, заключенного между российским ООО «Бримиум» и нидерландской Dema Baarn B.V. на поставку гибкой керамики в Китай. Договор предусматривал рассмотрение споров по регламенту ICC с местом арбитража в Москве.

Dema Baarn поставила товар, однако российский заказчик оплатил только его часть, в связи с чем компания обратилась к калининградской юрфирме «Балталекс» и уступила ей права требования к задолжавшему покупателю. После уже «Балталекс» от своего лица обратился в Арбитражный суд Свердловской области с иском о взыскании долга, однако тот оставил заявление без рассмотрения из-за арбитражной оговорки. Апелляция поддержала этот вывод, так как спор не относится к компетенции российских госсудов, в отношении сторон не действуют санкции, а деятельность российского комитета ICC не прекращена.

Старший юрист GSL Law & Consulting Андрей Суворов поясняет, что сделка по передаче долга с условием перечисления части средств изначальному кредитору называется инкассо-цессией (уступкой для целей взыскания). Хотя такой договор не поименован в законе, пленум Верховного суда (ВС) РФ от 21 декабря 2017 года допускает его заключение. Ранее ВС РФ уже разбирал похожую уступку от украинской компании российскому лицу. Суд разъяснил, что происхождение взыскателя из недружественной юрисдикции не лишает права на выплату, но если цессия используется для обхода ограничений, то в иске могут отказать.

В мае 2025 года «Балталекс» инициировал арбитражное разбирательство по правилам ICC, которое в рамках ускоренной процедуры рассмотрел единоличный арбитр. В марте 2026 года он согласился взыскать с «Бримиума» более €400 тыс. долга с накопившимися процентами, и тогда юрфирма обратилась уже в госсуд, но теперь за получением исполнительного документа.

Возражая против выдачи исполнительного листа, «Бримиум» ссылался на нарушение публичного порядка. Компания утверждала, что договор цессии представляет собой мнимую сделку, прикрывающую схему обхода санкционного законодательства: по условиям соглашения российская юрфирма обязалась перевести 75% от взысканной суммы изначальному нидерландскому кредитору. Помимо прочего должник ссылался на рассматриваемый в Арбитражном суде Калининградской области иск о признании договора цессии недействительным, незаконность назначения единоличного арбитра вопреки условию договора о трех арбитрах, а также на невозможность исполнения обязательств из-за санкций и отказов банков проводить платежи.

2,47 миллиарда рублей составила сумма требований при подаче заявлений на принудительное исполнение решений третейских судов в первой половине 2025 года.

Суд эти доводы отклонил. Он указал, что контрсанкционные указы президента РФ регулируют исполнение лишь отдельных категорий обязательств перед иностранными кредиторами, не распространяются на спорную задолженность по договору поставки и не запрещают уступку права требования российскому лицу. Условие договора цессии о последующих расчетах между компаниями не свидетельствует о мнимости сделки, а спор о ее действительности рассматривается в отдельном процессе и не препятствует выдаче исполлиста. Суд также отметил, что, соглашаясь на регламент ICC, стороны приняли и положения об ускоренной процедуре, допускающие назначение единоличного арбитра. Кроме того, ответчик, активно участвовавший в арбитражном разбирательстве, не вправе ссылаться на нарушения процедуры на стадии исполнения решения.

“Ъ” направил запросы в обе компании.

Санкции не препятствие

Андрей Суворов позитивно оценивает решение суда, ведь «у иностранных кредиторов появится больше возможностей взыскать средства с российских должников, прикрывающихся санкциями, а это, в свою очередь, позволит считать Россию менее рискованной для инвестиций страной». Это подтверждает и ведущий юрист АБ КИАП Анастасия Рябова. По ее словам, из-за активного применения «закона Лугового» об исключительной компетенции госсудов РФ по делам с подсанкционными лицами у иностранных контрагентов оставалось крайне мало возможностей для реального взыскания. Однако вынесенное определение этот инструментарий расширяет, отмечает эксперт. Специалист санкционной практики КА Delcredere Дарья Билык тоже поддерживает выводы госсуда, не допустившего переоценку установленных арбитражем обстоятельств.

На взгляд Анастасии Рябовой, в этом споре минимизировать риски отказа в выдаче исполлиста помогла передача прав в пользу российской компании. Позитивную роль, продолжает она, сыграло и место арбитража — в России: в последнее время есть достаточно много дел, когда госсуды одобряли выдачу исполлистов в пользу иностранных компаний на основании решений МКАС при ТПП РФ. Здесь было то же самое, только применялся другой регламент и действовал другой администрирующий аппарат, отмечает она. Кроме того, когда «Балталекс» пытался добиться рассмотрения дела в госсуде, тот оставил иск без рассмотрения и подтвердил исполнимость арбитражной оговорки — это существенно укрепило позицию взыскателя на стадии выдачи исполлиста, говорит Дарья Билык.

Варвара Кеня, Ян Назаренко