В Воронеже снова не выкупили закрытые детский лагерь и базу отдыха за 194 млн
Согласно документации торгов, «Салют» не работает с 2012 года. Детский лагерь включает спальные корпуса, домики для сотрудников, кинотеатр, склад, медпункт. Объекты на его территории обесточены, скважина, водопровод и система канализации нуждаются в капремонте. «Салют» находится на участке площадью 84,3 тыс. кв. м. Земля в аренде у АО «Ил» — право на нее планировали передать вместе с лагерем.
«Звездный» не функционирует с 1999 года. В его состав входят спальный корпус, домики для отдыха, столовая, магазин. База отдыха не оснащена инженерными коммуникациями. Она расположена на соседнем и также арендованном участке — его площадь составляет 70,7 тыс. кв. м. Срок действия обоих договоров — до 19 марта 2063 года.