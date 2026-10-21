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Выпуск газеты №195«Ъ» Газета
Черноземье

В Воронеже снова не выкупили закрытые детский лагерь и базу отдыха за 194 млн

Повторные торги по продаже детского лагеря «Салют» и базы отдыха «Звездный» в Железнодорожном районе Воронежа не состоялись из-за отсутствия заявок. Это следует из итогового протокола. Начальная цена лота составляла 194,3 млн руб. Речь идет о непрофильных активах воронежского авиазавода (ВАСО, филиал АО «Ил», входит в подконтрольное «Ростеху» ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация»).

rt-capital.ru

  • Согласно документации торгов, «Салют» не работает с 2012 года. Детский лагерь включает спальные корпуса, домики для сотрудников, кинотеатр, склад, медпункт. Объекты на его территории обесточены, скважина, водопровод и система канализации нуждаются в капремонте. «Салют» находится на участке площадью 84,3 тыс. кв. м. Земля в аренде у АО «Ил» — право на нее планировали передать вместе с лагерем.

  • «Звездный» не функционирует с 1999 года. В его состав входят спальный корпус, домики для отдыха, столовая, магазин. База отдыха не оснащена инженерными коммуникациями. Она расположена на соседнем и также арендованном участке — его площадь составляет 70,7 тыс. кв. м. Срок действия обоих договоров — до 19 марта 2063 года.

В этом году активы дважды пытались продать на аукционах — на этот раз речь шла о публичном предложении. На первых торгах начальная цена лота составляла 233,8 млн руб., на вторых — 194,3 млн.
Параллельно на повторный тендер была выставлена площадка ВАСО для складирования материалов летного отряда на улице Циолковского за 9,9 млн руб. Прием заявок на участие в нем продлили до 18 ноября, итоги планируют подвести 20-го. Другие торги на активы авиазавода сейчас не объявлены.
Алина Морозова