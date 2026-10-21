В Воронеже снова не выкупили закрытые детский лагерь и базу отдыха за 194 млн

Согласно документации торгов, «Салют» не работает с 2012 года. Детский лагерь включает спальные корпуса, домики для сотрудников, кинотеатр, склад, медпункт. Объекты на его территории обесточены, скважина, водопровод и система канализации нуждаются в капремонте. «Салют» находится на участке площадью 84,3 тыс. кв. м. Земля в аренде у АО «Ил» — право на нее планировали передать вместе с лагерем.