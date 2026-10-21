В Воронеже судят за мошенничество шестерых сотрудниц модельного агентства

Центральный районный суд рассмотрит уголовное дело в отношении шести жительниц Воронежа и Москвы, которых обвиняют в мошенничестве на сумму свыше 4,5 млн руб. По версии следствия, не позднее августа 2024 года они совместно с иными неустановленными лицами организовали деятельность модельного агентства «ЕТА» и похитили деньги у 47 жителей Воронежа. Об этом 21 октября рассказали в региональной прокуратуре.