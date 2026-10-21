В Воронеже судят за мошенничество шестерых сотрудниц модельного агентства
Центральный районный суд рассмотрит уголовное дело в отношении шести жительниц Воронежа и Москвы, которых обвиняют в мошенничестве на сумму свыше 4,5 млн руб. По версии следствия, не позднее августа 2024 года они совместно с иными неустановленными лицами организовали деятельность модельного агентства «ЕТА» и похитили деньги у 47 жителей Воронежа. Об этом 21 октября рассказали в региональной прокуратуре.
Следствие считает, что в агентстве под предлогом обучения актерскому, модельному и вокальному мастерству, а также гарантированного последующего трудоустройства в модельной индустрии и кинематографе убеждали граждан брать кредиты для оплаты услуг.
«При этом фигурантки создавали лишь видимость законной деятельности агентства, самостоятельно заполняя за клиентов заявки на получение кредитов»,— отметили в прокуратуре.
По данным картотеки, обвиняемыми по делу являются Яна Жданова, Анастасия Зарезина, Анастасия Мощенская, Ксения Полешко, Алина Сайфутдинова и Ангелина Степкина. Им вменяют мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы). Дело было передано судье 20 октября, дата заседания пока не назначена.
Уголовное дело в отношении других организаторов агентства выделено в отдельное производство.
В начале октября «Ъ-Черноземье» также рассказывал, что в Воронежской области было возбуждено уголовное дело о легализации денежных средств в особо крупном размере (п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ, до семи лет лишения свободы) при расходовании гранта на 8,7 млн руб., выделенного на создание кемпинга в Рамонском районе. Ранее по этому факту было заведено дело о мошенничестве в особо крупном размере.