Индекс деловой активности МСП в сентябре составил 50,8 пункта

По секторам лучше всего в сентябре ситуация складывалась в торговле — ее индекс вырос с 50,1 до 51 пункта. Индекс в сфере услуг также подрос — с 50,7 до 50,9 пункта. А в производственной сфере он, напротив, снизился — с 52,2 до 50,4 пункта.