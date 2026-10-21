Суд вернул муниципалитету участок под Угличем, проданный в 12 раз дешевле рынка
В Угличском округе суд вернул в муниципальную собственность земельный участок сельскохозяйственного назначения площадью более 9 га, проданный в 2024 году индивидуальному предпринимателю за 270 тыс. руб. Его рыночная стоимость превышала 3,2 млн руб., сообщает прокуратура Ярославской области.
Участок был продан администрацией Слободского сельского поселения Угличского муниципального района в порядке приватизации. Проверка прокуратуры показала, что решение муниципального совета о включении земли в план приватизации было принято без необходимого кворума депутатов. Кроме того, при продаже использовалась кадастровая стоимость участка вместо рыночной.
Прокуратура обратилась в суд с иском о возврате земли. Суд признал незаконными решение муниципального совета о включении участка в план приватизации и условия его продажи, признал недействительными результаты аукциона и договор купли-продажи. Земля возвращена в муниципальную собственность. После вступления судебного акта в законную силу прокуратура проконтролирует его исполнение.
Как сообщал «Ъ-Ярославль», 20 октября стало известно о направлении в суд уголовного дела бывшей главы Слободского сельского поселения. Ее обвиняют в пособничестве в мошенничестве с использованием служебного положения и превышении должностных полномочий. По версии следствия, в сентябре 2024 года она договорилась с индивидуальным предпринимателем и сотрудником администрации о продаже муниципального земельного участка по заниженной цене. Ущерб бюджету оценили более чем в 3,2 млн руб. Дело в отношении остальных предполагаемых участников выделено в отдельное производство.