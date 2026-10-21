Суд вернул муниципалитету участок под Угличем, проданный в 12 раз дешевле рынка

Прокуратура обратилась в суд с иском о возврате земли. Суд признал незаконными решение муниципального совета о включении участка в план приватизации и условия его продажи, признал недействительными результаты аукциона и договор купли-продажи. Земля возвращена в муниципальную собственность. После вступления судебного акта в законную силу прокуратура проконтролирует его исполнение.