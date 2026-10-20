Экс-главу поселения в Угличском округе будут судить за земельную аферу
В Ярославской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшей главы сельского поселения, обвиняемой в пособничестве в мошенничестве с муниципальной землей и превышении должностных полномочий. Об этом сообщили в следственном управлении СКР по региону. Дело направлено в суд.
По версии следствия, в сентябре 2024 года обвиняемая вступила в сговор с местным жителем, индивидуальным предпринимателем и сотрудником администрации, чтобы продать земельный участок, находившийся в собственности сельского поселения, по заниженной цене.
Для этого организовали фиктивный аукцион. По указанию главы поселения сотрудник администрации подготовил подложные протоколы заседаний совета и постановление о проведении торгов. Информацию о продаже участка в установленном порядке не публиковали, его рыночную стоимость не определяли.
Договор купли-продажи подписали с использованием электронной подписи обвиняемой. Победителем торгов признали предпринимателя, который приобрел участок по заниженной цене. Ущерб бюджету Угличского муниципального округа следствие оценило более чем в 3,2 млн руб.
Бывшую чиновницу обвиняют в пособничестве в мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере (ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 159 УК РФ), и превышении должностных полномочий из корыстной или иной личной заинтересованности (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ).
Уголовные дела в отношении других предполагаемых участников группы выделены в отдельное производство.