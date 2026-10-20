Экс-главу поселения в Угличском округе будут судить за земельную аферу

В Ярославской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшей главы сельского поселения, обвиняемой в пособничестве в мошенничестве с муниципальной землей и превышении должностных полномочий. Об этом сообщили в следственном управлении СКР по региону. Дело направлено в суд.