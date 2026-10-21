Норвежский суд арестовал недвижимость РФ по иску украинского «Нафтогаза»
Окружной суд Осло арестовал пять объектов российской госсобственности в норвежской столице в обеспечение иска украинской компании «Нафтогаз» к Москве в Гаагском арбитраже на сумму около $6 млрд. Арест был наложен на многоквартирный жилой дом в районе Фрогнер и четыре квартиры в кооперативах в престижной западной части норвежской столицы в районе Синсен.
Недвижимость, подвергнутая аресту, перешла в собственность РФ в 1990-х годах по наследству от СССР. Дом в дипломатическом квартале Фрогнер был приобретен еще в 1970-х для размещения семей сотрудников советского торгпредства и дипломатов. Впоследствии здание было оформлено в собственность Управделами президента — ФГУП «Госзагрансобственность».
«Нафтогаз» утверждал, что эти объекты сдавались в аренду частным лицам на открытом рынке и не использовались дипломатами, а значит, положения Венской конвенции на такую недвижимость не распространяются. Суд с этими доводами истца согласился.