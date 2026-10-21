Норвежский суд арестовал недвижимость РФ по иску украинского «Нафтогаза»

Окружной суд Осло арестовал пять объектов российской госсобственности в норвежской столице в обеспечение иска украинской компании «Нафтогаз» к Москве в Гаагском арбитраже на сумму около $6 млрд. Арест был наложен на многоквартирный жилой дом в районе Фрогнер и четыре квартиры в кооперативах в престижной западной части норвежской столицы в районе Синсен.