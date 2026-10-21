Ирану обещают проценты с замороженных активов в обмен на инспекции МАГАТЭ
Катар представил США и Ирану «промежуточное предложение» по предотвращению новой войны на Ближнем Востоке, рассказали источники издания «Аль-Араби аль-Джадид».
Суть мирной инициативы сводится к тому, что Ирану отдадут проценты с его банковских активов в $6 млрд, замороженных в катарских финансовых учреждениях, в обмен на согласие иранской стороны на внеплановые проверки своих ядерных объектов со стороны МАГАТЭ. Эта формула получила зеленый свет со стороны администрации президента Дональда Трампа, а иранская сторона выразила готовность обсуждать план.
Полномасштабные инспекции МАГАТЭ в Иране были заморожены еще в прошлом году — на фоне 12-дневной войны, начатой 28 февраля США и Израилем. После этого инспекторы были вынуждены покинуть Исламскую Республику по требованию ее властей, а редкие последующие визиты носили исключительно символический характер.