Ирану обещают проценты с замороженных активов в обмен на инспекции МАГАТЭ

Суть мирной инициативы сводится к тому, что Ирану отдадут проценты с его банковских активов в $6 млрд, замороженных в катарских финансовых учреждениях, в обмен на согласие иранской стороны на внеплановые проверки своих ядерных объектов со стороны МАГАТЭ. Эта формула получила зеленый свет со стороны администрации президента Дональда Трампа, а иранская сторона выразила готовность обсуждать план.