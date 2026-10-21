Из-за отключения воды часть школ Воронежа уйдет на дистант во вторую смену
Вторая смена в школах Воронежа на правом берегу завтра, 22 октября, будет учиться дистанционно. Решение связано с масштабным отключением воды почти на сутки и касается учебных заведений в зоне действия ограничений. Об этом сообщили в мэрии Воронежа.
Уточняется, что для первой смены наберут необходимые резервы воды, но уроки все равно сократят. «При этом в нескольких учреждениях в связи с рядом факторов дистанционный формат будет организован для всех смен»,— добавили в горадминистрации.
Формат работы детсадов, учреждений культуры и спорта выберут руководители организаций. В детских садах, которые откажутся от привычного режима, откроют дежурные группы.
Отключение воды затронет полностью Советский район Воронежа, почти полностью — Коминтерновский и Ленинский, частично — Центральный и пригородный Рамонский. Ограничения будут действовать с 9:00 до 23:00 22 октября, однако еще порядка шести часов потребуется на заполнение системы. ООО «РВК-Воронеж» приостановит подачу ресурса для работ на водоподъемной станции №11.