В четырех районах Воронежа и пригороде отключат воду почти на сутки
Советский район полностью;
Коминтерновский район полностью, за исключением объектов в границах Московского проспекта (четная сторона, кроме домов № 60, 64, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80) — улицы Урицкого — Транспортной — Ипподромной — Шишкова — Хользунова;
Ленинский район полностью, кроме домов в квартале, ограниченном улицами Донбасской, Плехановской, Кольцовской и 9 Января;
часть Центрального района, а именно жилой массив «Ветряк», поселок Правобережного лесничества, жилые массивы Лесная поляна-1, 2, 3, а также в границах улиц Козо-Полянского — Летчика Филиппова — Ломоносова — Загоровского — Шишкова — Хользунова — Московский проспект (четная сторона);
часть Рамонского района, а именно поселок Солнечный, микрорайон «Рождественский», хутор Ветряк, жилые комплексы «Счастье» и «Финский Квартал», улицы Проселочная, Генерала Черткова, Кленовая.