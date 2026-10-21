В четырех районах Воронежа и пригороде отключат воду почти на сутки

Компания ООО «РВК-Воронеж» (структура ГК «Росводоканал», концессионер систем водоснабжения и водоотведения в городе) предупредила воронежцев об еще одном масштабном отключении воды в облцентре и пригороде. Ограничения связаны с реконструкцией водоподъемной станции №11 (ВПС-11). Они будут действовать с 9:00 до 23:00 четверга, 22 октября, однако еще примерно шесть часов потребуется на заполнение систем.