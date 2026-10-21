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Выпуск газеты №195«Ъ» Газета
Черноземье

В четырех районах Воронежа и пригороде отключат воду почти на сутки

Компания ООО «РВК-Воронеж» (структура ГК «Росводоканал», концессионер систем водоснабжения и водоотведения в городе) предупредила воронежцев об еще одном масштабном отключении воды в облцентре и пригороде. Ограничения связаны с реконструкцией водоподъемной станции №11 (ВПС-11). Они будут действовать с 9:00 до 23:00 четверга, 22 октября, однако еще примерно шесть часов потребуется на заполнение систем.

Егор Снетков / Коммерсантъ

В зону отключения попадут:

  • Советский район полностью;

  • Коминтерновский район полностью, за исключением объектов в границах Московского проспекта (четная сторона, кроме домов № 60, 64, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80) — улицы Урицкого — Транспортной — Ипподромной — Шишкова — Хользунова;

  • Ленинский район полностью, кроме домов в квартале, ограниченном улицами Донбасской, Плехановской, Кольцовской и 9 Января;

  • часть Центрального района, а именно жилой массив «Ветряк», поселок Правобережного лесничества, жилые массивы Лесная поляна-1, 2, 3, а также в границах улиц Козо-Полянского — Летчика Филиппова — Ломоносова — Загоровского — Шишкова — Хользунова — Московский проспект (четная сторона);

  • часть Рамонского района, а именно поселок Солнечный, микрорайон «Рождественский», хутор Ветряк, жилые комплексы «Счастье» и «Финский Квартал», улицы Проселочная, Генерала Черткова, Кленовая.

Во время действия ограничений специалисты планируют переключить вновь проложенный водовод диаметром 1 тыс. мм и протяженностью 3 км. «Эти работы позволят увеличить пропускную способность, равномерно распределить нагрузку на систему и сократить вероятность масштабных отключений. ВПС-11 снабжает водой несколько районов правого берега, поэтому обновление напрямую влияет на стабильность подачи ресурса»,— отметили в «РВК-Воронеж».
Предыдущее масштабное отключение воды на правом берегу и в пригороде Воронежа было летом: ограничения должны были действовать с вечера 7 августа до утра 9 августа. Пауза в подаче ресурса также объяснялась работами на ВПС-11.
Алина Морозова