Белым хакерам потребовалось чуть больше 10 минут для захвата данных компаний

Девять из десяти путей к реализованной угрозе строились на использовании учетных данных и механизмов аутентификации: в 56% использовались действующие учетные данные, в 35% — перенаправление аутентификации, указывают в компании Positive Technologies. При этом только в 6% случаев преобладающим механизмом была эксплуатация программной уязвимости.