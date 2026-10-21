Белым хакерам потребовалось чуть больше 10 минут для захвата данных компаний
Благодаря автоматизированному пентесту — легальному тестированию безопасности инфраструктуры — белые хакеры смогли захватить оборудование и получить доступ к важным приложениям и данным в 60% компаний.
Девять из десяти путей к реализованной угрозе строились на использовании учетных данных и механизмов аутентификации: в 56% использовались действующие учетные данные, в 35% — перенаправление аутентификации, указывают в компании Positive Technologies. При этом только в 6% случаев преобладающим механизмом была эксплуатация программной уязвимости.
Основная причина распространенности простых уязвимостей заключается в том, что сложность современной ИТ-инфраструктуры растет быстрее, чем способность организаций контролировать все изменения, считают эксперты.