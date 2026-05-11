The Beatles откроют семиэтажный музей своего творчества

The Beatles превратят в большой музей своего творчества старинный лондонский особняк на Сэвил-Роу. Об этом сообщает BBC. Музей «The Beatles на Сэвил-Роу, 3» откроется в 2027 году. Регистрация на покупку билетов началась сегодня на сайте группы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Evening Standard / Hulton Archive / Getty Images Фото: Evening Standard / Hulton Archive / Getty Images

В доме 3 по Сэвил-Роу с 1969 года находилась штаб-квартира, основанная музыкантами компании Apple. В подвале здания располагалась студия. Там был записан 12-й и последний альбом группы — «Let It Be». На крыше здания в январе 1969 года группа провела свой последний публичный концерт.

Сэр Пол Маккартни так объяснил желание создать такое место: «Туристы приезжают в Англию, и они могут пойти на Эбби-Роуд, но они не могут там войти внутрь. В итоге они стоят на улице, мешают движению и раздражают водителей. Поэтому я подумал, что это будет крутая идея».

Экскурсии по музею будут начинаться с подвального этажа, с восстановленной старой студии. Потом, как описывает сэр Пол, «поднимаетесь выше и видите всякое, что происходило там и тут, а потом добираетесь до самого верха, выходите на крышу и представляете себя участником The Beatles». В здании также разместится магазин сувениров.

Алена Миклашевская