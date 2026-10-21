ОСК может сменить гендиректора «Северной верфи» в Петербурге

По данным собеседников РБК, господин Самарин уже переехал в Петербург и приступил к передаче дел с временно исполняющим обязанности руководителя «Северной верфи» Василием Волеговым. Если назначение состоится, он станет третьим гендиректором предприятия после перехода ОСК под управление ВТБ в августе 2023 года.