ОСК может сменить гендиректора «Северной верфи» в Петербурге
Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) планирует назначить генеральным директором петербургской «Северной верфи» Илью Самарина, который с 2020 года руководит калининградским заводом «Янтарь». Об этом сообщает РБК со ссылкой на два источника в судостроительной отрасли. В ОСК, при этом, отказались комментировать информацию.
По данным собеседников РБК, господин Самарин уже переехал в Петербург и приступил к передаче дел с временно исполняющим обязанности руководителя «Северной верфи» Василием Волеговым. Если назначение состоится, он станет третьим гендиректором предприятия после перехода ОСК под управление ВТБ в августе 2023 года.
Господин Самарин окончил Высшее военно-морское инженерное училище имени Дзержинского, Военно-морскую академию, Финансовую академию при правительстве РФ и Российскую академию государственной службы при президенте РФ. В 2009-2012 годах он работал в администрации Вологды, затем возглавлял 33-й судоремонтный завод в Балтийске. В 2020 году его назначили руководителем «Янтаря».
«Северная верфь» строит боевые корабли для ВМФ и гражданские суда, в том числе рыболовные. По итогам 2025 года предприятие получило 9,78 млрд руб. чистого убытка по РСБУ при выручке 23,64 млрд руб.
Смена руководства происходит на фоне подготовки к масштабной модернизации верфи. Как ранее писал «Ъ Северо-Запад», в июне 2026 года ОСК сообщила о расширении территории предприятия с 45 до 90 га. Объем вложений в обновление оценивается в 200-300 млрд руб. Проект предусматривает увеличение производственных возможностей и переход к строительству крупных судов. Работы по модернизации планируется завершить к 2030 году.
По сведениям источников РБК, кадровые изменения могут затронуть и Выборгский судостроительный завод. Его руководителем ОСК, как утверждают собеседники издания, намерена назначить Александра Ещенко, который сейчас возглавляет рыбинский завод «Вымпел». Официально о назначении не сообщалось.