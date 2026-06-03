ОСК расширила территорию «Северной верфи» перед модернизацией до 90 га

Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) расширила территорию «Северной верфи» перед ее модернизацией с 45 до 90 га. К земельным работам планируется приступить этим летом, заявил глава ВТБ, председатель совета директоров ОСК Андрей Костин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Инвестиции составят около 300 млрд рублей

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Инвестиции составят около 300 млрд рублей

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

«Земляные вопросы решили. Увеличили площадь верфи в два раза: с 45 до 90 га. Летом начнем рыть котлован»,— сказал господин Костин журналистам в рамках ПМЭФ-2026.

Он также отметил, что сейчас в соответствии с решением правительства РФ госкорпорация определяет список закупок отечественного и зарубежного технологического оборудования для будущей верфи.

Инвестиции, по словам главы СД ОСК, составят 200-300 млрд рублей. Ранее СМИ писали, что объем вложений в модернизацию может удвоиться по сравнению с первоначальными оценками и составит около 600 млрд рублей.

Территорию завода начали активно зачищать от резидентов в прошлом году. В феврале 2025-го ОСК официально стала владельцем 100% акций АО «Коммерческий центр, транспорт и лес» (КЦТЛ), обращенных в доход государства по иску генпрокуратуры в марте 2023 года. Через два месяца должность уполномоченного по защите прав предпринимателей в Петербурге покинул один из основных акционеров КЦТЛ Александр Абросимов. Свое решение господин Абросимов назвал добровольным и с судебным разбирательством напрямую не связанным.

На июль 2025 года на территории «Северной верфи» из частных компаний оставалась только «ЭСАБ» — лидер в РФ по выпуску материалов для сварки и резки металла. По информации источников «Ъ Северо-Запад», в апреле 2026 года фирма покинула территорию завода, а участок и цех на верфи, которые находились в ее собственности, отошли ОСК. В «ЭСАБ» и госхолдинге от комментариев отказались.

Владимир Колодчук, Надежда Ярмула