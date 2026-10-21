Партия «Альтернатива для Германии» предлагает новый курс для Европы

Вопрос о выходе из ЕС партия не ставит, но лишь пока — если с 2029 года, времени нового электорального цикла в ЕС и самой Германии, предложенные реформы не начнут претворяться в жизнь, АдГ грозит вынести вопрос о членстве страны в объединении на референдум.