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Выпуск газеты №195«Ъ» Газета
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С чем спецпосланник президента США Стив Уиткофф прилетел к Владимиру Путину

Как ожидается, Стив Уиткофф передаст президенту Путину «обновленный план завершения войны на Украине». Основные элементы будущего мирного соглашения включают долгосрочные гарантии безопасности Украины, план послевоенного восстановления экономики, а также более широкую архитектуру европейской безопасности. Кроме того, в ходе встречи с Путиным Уиткофф якобы предложит ему прямые переговоры между президентами России, США и Украины.
Напомним, что ранее Москва категорически отвергла идею подобного формата урегулирования, кроме того, эту идею не поддерживает и президент Трамп. Таким образом, скорее всего, Стиву Уиткоффу предстоит лишь передать российскому президенту общее европейско-украинское предложение, которое при этом не является предложением американской стороны.
Подробности — в материале «Осло против мира».