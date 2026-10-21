С чем спецпосланник президента США Стив Уиткофф прилетел к Владимиру Путину

Как ожидается, Стив Уиткофф передаст президенту Путину «обновленный план завершения войны на Украине». Основные элементы будущего мирного соглашения включают долгосрочные гарантии безопасности Украины, план послевоенного восстановления экономики, а также более широкую архитектуру европейской безопасности. Кроме того, в ходе встречи с Путиным Уиткофф якобы предложит ему прямые переговоры между президентами России, США и Украины.