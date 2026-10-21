Перед промежуточными выборами в Конгресс республиканцы теряют очки
За две недели до промежуточных выборов в Конгресс США у Демократической партии появились шансы завоевать места в Сенате даже в тех штатах, которые десятилетиями считались оплотом республиканцев. Досрочное голосование в этих штатах — от Техаса и Аляски до Канзаса — демонстрирует высокую мобилизацию демократического электората. Среди республиканцев, напротив, нарастает апатия.
Столь резкая смена электоральных предпочтений приводит к тому, что единство Республиканской партии трещит по швам, и все больше законодателей-республиканцев позволяют себе открыто критиковать Трампа, в том числе и в отношении внешней политики и сделки с Россией.