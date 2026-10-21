В Ленобласти после прибытия Уиткоффа сбили три БПЛА
Силы ПВО в Ленинградской области сегодня утром сбили три беспилотника, сообщил губернатор Александр Дрозденко. Он уточнил, что «жертв нет».
«Отбой беспилотной опасности», — уточнил чиновник.
Росавиация сообщила об отмене ограничений, вводившихся для аэропортов Санкт-Петербурга и Пскова.
Предупреждение об опасности атаки БПЛА было объявлено вскоре после прибытия в Пулково самолета со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом. Сегодня у него состоятся переговоры с президентом России Владимиром Путиным.