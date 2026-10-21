Венгерский концерн MOL выкупил долю России в сербской NIS
Венгерский концерн MOL заключил соглашение о выкупе российской доли в сербской энергокомпании NIS. Сделка должна получить одобрение антимонопольных комиссий, сообщил и. о. вице-премьера и министра финансов Сербии Синиша Мали. Он ожидает, что «сделка будет завершена очень скоро».
«Соглашение между российской стороной, являющейся мажоритарным акционером, и венгерской компанией MOL достигнуто. Контракт подписан. Мы, как государство, также подготовили акционерное соглашение с венгерской стороной... Я ожидаю, что запросы будут поданы в ближайшее время — как в Сербии, так и, если я не ошибаюсь, в Боснии и Герцеговине»,— уточнил господин Мали (цитата по агентству Tanjug).
С октября 2025 года NIS находится под санкциями США. Американские власти требуют выхода российских акционеров из NIS для снятия санкций. Сейчас доли в NIS распределены так: «Газпром нефть» — 44,9%, «Газпром» — 11,3%, правительство Сербии — 29,9%. «Газпром нефть» и MOL заключили предварительное соглашение о продаже доли в NIS в январе.