Венгерский концерн MOL выкупил долю России в сербской NIS

С октября 2025 года NIS находится под санкциями США. Американские власти требуют выхода российских акционеров из NIS для снятия санкций. Сейчас доли в NIS распределены так: «Газпром нефть» — 44,9%, «Газпром» — 11,3%, правительство Сербии — 29,9%. «Газпром нефть» и MOL заключили предварительное соглашение о продаже доли в NIS в январе.