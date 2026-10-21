Госдепартамент США сообщил об аннулировании более 300 тыс. виз
С момента возвращения Дональда Трампа в Белый дом и ужесточения им иммиграционной политики Госдепартамент США аннулировал уже более 300 тыс. виз иностранных граждан. Об этом написал в соцсети X официальный представитель ведомства Томми Пиготт. Он отметил, что «администрация Трампа отзывает визы в больших масштабах, чем любая другая администрация в истории».
Агентство Reuters обращает внимание на увеличение темпов аннулирования виз при администрации. В январе 2026 года сообщалось об отзыве 100 тыс. виз, к августу это число превысило 175 тыс. Господин Пиготт отметил, что у администрации Трампа «нулевая терпимость к иностранцам с визами, нарушающим законы, совершающим мошенничества или подрывающим национальную безопасность». Он заверил, что администрация будет и дальше действовать в том же направлении.
Reuters указывает на серьезную обеспокоенность правозащитников по поводу методов нынешней администрации. По их мнению, правительство США под предлогом защиты «национальной безопасности» борется с инакомыслием, ограничивает свободу слова и оказывает давление на иммигрантские общины.