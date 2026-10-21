Песков: повторение Стуббом позиции ЕС по Украине неконструктивно

«Мы посмотрим, насколько конструктивный вклад может господин Стубб в это внести», — сказал представитель Кремля. Так он прокомментировал прошедшие накануне в Норвегии переговоры президента Украины Владимира Зеленского с финским коллегой, а также с посланником президента США Стивом Уиткоффом.