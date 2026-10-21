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Выпуск газеты №195«Ъ» Газета
Мир

Песков: повторение Стуббом позиции ЕС по Украине неконструктивно

Президент Финляндии Александр Стубб транслирует общеевропейскую позицию по Украине, это нельзя считать конструктивным вкладом в процесс урегулирования. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Мы посмотрим, насколько конструктивный вклад может господин Стубб в это внести», — сказал представитель Кремля. Так он прокомментировал прошедшие накануне в Норвегии переговоры президента Украины Владимира Зеленского с финским коллегой, а также с посланником президента США Стивом Уиткоффом.
Подробнее — в материале «Ъ» «Ословский торг».
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